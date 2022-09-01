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Ege Üniversitesi öğrencileri, arama kurtarma robotu geliştirdi

01.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mekatronik bölümü öğrencisi Semih Erişgin: - "Bir büyük robot ile içinde bir mini robot var. Enkaz üzerinde giden büyük robot. Yer tespiti yaptıktan sonra ses, ısı ya da yaşam belirtisi yakaladıktan sonra mini robot devreye giriyor ve insanların yerini belirliyor"

KEMAL CEYLAN/CİHAN OKUR - Ege Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri doğal afetlerde enkaz altında kalan kişilerin yerini çeşitli yaşam fonksiyonlarından tespit edebilen robotu seri üretime geçirerek, arama kurtarma ekiplerine kazandırmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Semih Erişgin ile Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğrencisi Satır Kahalili tarafından geliştirilen arama kurtarma robotu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor.

Enkaz bölgesinde insanların ulaşamadığı yerlere ulaşabilecek şekilde tasarlanan robotun aynı zamanda mayın tarama ve temizliğinde de kullanılması planlanıyor.

Erişgin, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarında insanların önüne geçebilecek bir robot tasarladıklarını söyledi.

İki parçadan oluşan robotun zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapabileceğini belirten Erişgin, "Bir büyük robot ile içinde bir mini robot var. Enkaz üzerinde giden büyük robot. Yer tespiti yaptıktan sonra ses, ısı ya da yaşam belirtisi yakaladıktan sonra mini robot devreye giriyor ve insanların yerini belirliyor. Mini robotta kamera var. Buradaki vatandaşı ya da diğer canlıyı merkeze bildiriyor. İnsanlar enkazda çok derinlere gidemiyor." dedi.

Azerbaycanlı öğrenci Satır Kahalili ise 11 ayda tasarladıkları robotun 52 bin liraya mal olduğunu anlattı.

Çok marifetli bir robot geliştirdiklerini aktaran Kahalili, "Robotumuzun üç özelliği var. Aşırı sıcakta, soğukta, deprem sonrası acil durumlarda ve savaş alanlarında mayınların yerlerini tespit edip, onları yerden çıkarıp başka yere taşıyabilir." diye konuştu.

Khalili, arama kurtarma robotunu ilk kez katıldıkları TEKNOFEST aracılığıyla seri üretime alıp, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere bütün arama kurtarma ekiplerinin kullanımına sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

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deprem enkaz

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