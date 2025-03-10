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Ege Üniversitesi Türkiye’de ve uluslararası arenada yükseldi…

10.03.2025 12:43
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Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan ve yetkili 11 kuruluştan biri olan University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP), 2025 yılı dünya sıralamasını açıkladı. Çeşitli değerlendirme ölçütlerine göre belirlenen sıralamalarda, Ege Üniversitesi bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Türkiye’de ve uluslararası arenada yükseldi…

Ege Üniversitesi, 2025 yılı URAP dünya sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

“ULUSLARARASI ARENADA İLK 1000'DE ÜLKEMİZDEN 11 ÜNİVERSİTE YER ALDI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sağlık temalı araştırmalar ve milli yenilik ödülleriyle dikkat çektiğini vurgulayarak, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve milli yenilik ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, açıklanan URAP sıralamasında başarısını uluslararası arenada artırmaya devam ediyor. URAP, dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi sıralamasında ilk 1000'de ülkemizden 11 üniversite yer aldı. Üniversitemiz, dünya sıralamasında geçen yıla göre 95 basamak yükselerek 903’üncü olurken devlet üniversiteleri arasında 1 basamak yükselerek 7’nci sıraya yükselme başarısı gösterdi. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşlarından birisi olma hedefiyle bilimsel faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda, öncü bir araştırma üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı daha nitelikli hale getirip, hem literatüre daha çok katkı yapacağız hem de insanlığın sorunlarına yönelik projeler üreteceğiz. Çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim anlayışımız, kalite ve araştırma kültürümüz ile oluşturduğumuz bilim üretme ekosistemimizi daha ileri noktalara çıkaracağız. Akademik çalışmalarıyla bilim üretme motivasyonumuza katkı sunan mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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“DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 1 BASAMAK YÜKSELEREK 7’NCİ SIRAYA YÜKSELDİ”

Dünyanın ilk 3 bin üniversitesinin sıralanması için "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "toplam yayın etkisi", "toplam atıf etkisi" ve "uluslararası iş birliği" olmak üzere 6 göstergeye yer verildi.

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Bu göstergeler doğrultusunda "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 1000'de Türkiye'den 11 üniversite yer aldı. Toplam puanını 264,49’dan 290,48’e çıkartan Ege Üniversitesi, dünya sıralamasında geçen yıla göre 95 basamak yükselerek 903’üncü olurken Türkiye devlet üniversiteleri arasında 1 basamak yükselerek 7’nci sıraya yükseldi. Ege Üniversitesi, tüm kriterlerde puanlarını geçen yıla göre artırmayı başardı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi Necdet Budak başarı uluslararası
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