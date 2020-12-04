Ege'de "geri itmeyi" inkar edenleri yalanlayan görüntüler

Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının, aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı tüm gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alınması, geri itmeleri inkar eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinin sorgulanmasına neden oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna, sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasa dışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri reddetmişti.

Leggeri'nin, Frontex Yönetim Kurulu'na sunduğu iç raporunda ise geri itmeler sırasında Frontex birimlerinin olay bölgesinin yakınında olduğunu doğruladığı ancak yasal ihlallerin farkında olup olmadıkları konusunun net olmadığının değerlendirilmesinde bulunduğu öğrenildi.

Bunun yanı sıra Leggeri'nin Avrupa Parlamentosunda 2 Aralık'ta Frontex personelinin veya Frontex tarafından görevlendirilen yetkililerin geri itmelerde doğrudan veya dolaylı katılımı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.