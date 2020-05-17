Ege'de kuru incir üreticisine sosyal medya üzerinden eğitim

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticilere sosyal medya aracılığıyla eğitim vereceklerini bildirdi.

Celep, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 bin üretici ailenin geçimini sağladığı kuru incir ihracatından yıllık ortalama 250 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Kuru incirin ihracata bağımlı bir ürün olduğunu, en büyük pazar olan Avrupa Birliği'nde gıda güvenliğine büyük önem verildiğine işaret eden Celep, "Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek için üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıtacağız ve sosyal medya aracılığıyla üretim sırasında atılması gereken adımları anlatacağız. Biz ihracatçılar olarak önümüzdeki süreçte ürününü seçen, ürününün kalitesini arttıran üreticiyi memnun edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İhracatta artış devam ediyor

Kuru incirde geçen yıl 26 Eylül'de başlayan sezonda 15 Mayıs 2020'ye kadar 57 bin 482 ton ihracat karşılığı 201 milyon dolar gelir sağlandı.

İhracat, bir önceki sezona göre miktar bazında yüzde 19, değer bazında yüzde 6 arttı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 140'lık artışla 913 tondan 2 bin 188 tona çıktı.

