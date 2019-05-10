SPOR

Egehan Arna: Biz sistem takımıyız

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'lik seri ile saf dışı bırakan ve Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Egehan Arna, takımdaki eksiklerle ilgili, "Biz bir sistem takımıyız, ne zaman nerede bir eksik olursa bir şekilde doldurmasını biliyoruz" dedi.

Egehan Arna: Biz sistem takımıyız

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesinde Fenerbahçe Beko'nun düzenlediği medya gününe katılan Egehan Arna, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Türk basketbolu, Türk sporu için çok önemli bir gün olacak. İki Türk takımının Avrupa basketbolunun zirvesinde olması müthiş bir şey. Gönül isterdi ki iki Türk takımı finalde oynasın ama yarı finalde eşleştik. Tabii ki kazanan taraf biz olmak istiyoruz ama sonuç olarak karşımızda bir Türk takımı var, bunun gururuyla maça çıkacağız" dedi.

"DAHA FAZLA SAVAŞMAMIZ GEREKECEK AMA BUNUN YERİ DE FINAL FOUR"

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Egehan Arna, şöyle konuştu:

"Tabii ki önemli eksiklerimiz var ama biz sistem takımıyız. Ne zaman nerede bir eksik olursa olsun bir şekilde doldurmasını biliyoruz. Belki daha fazla savaşmamız gerekecek ama bunun yeri de Final Four zaten. Daha fazla savaşarak o eksikleri kapatacağız."

"BÜYÜK MAÇLARDA SAVUNMA ÖN PLANA ÇIKAR"

"Savunma mı kazanacak, hücum mu" sorusuna ise genç basketbolcu, "Efes daha çok atıcılarına odaklı bir takım. Biz ise bir tane atıcımız olmadığı için daha çok takım savunmamızla ön plana çıkıyoruz. Büyük maçlarda savunma ön plana çıkar. Umuyorum ki yine bizim savunmamız başarılı olacak. İnşallah bizim istediğimiz gibi olacak" yanıtını vererek sözlerini noktaladı

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