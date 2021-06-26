Egeli dericiler İtalya ve Almanya'daki fuarlarda aktif tanıtım yapmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, İtalya'da düzenlenecek ayakkabı, deri çanta ve aksesuar fuarı "Expo Riva Schuh and Garda Bags" ve Almanya'daki "ILM Offenbach Fuarı"na katılarak fiziksel fuarlarda aktif tanıtım sürecine gireceklerini bildirdi.

Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak salgın başladığı andan itibaren dijitalleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Dünyada çanta, deri ve saraciye sektörlerine yönelik ilk dijital fuar olan Shoedex2020'yi 1-4 Haziran'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Zandar, 13-23 Ekim'de ikinci kez düzenlenen fuarda katılımcı cephesindeki artış nedeniyle sektörlere deri konfeksiyonunu da eklediklerini belirtti.

Zandar, fiziksel fuarların olmadığı dönemde çevrim içi fuarlara katıldıklarına işaret ederek, "Dijitalleşmeyle ihracatımızı artıya taşıdık. Yapılmayanı yaparak ciddi bir işe imza attık." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ödül töreni organizasyonlarını da yapamadıklarını, 750 bin dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren 37 üyeye ödüllerini firma ziyaretleriyle verdiklerini belirten Zandar, şunları kaydetti:

"18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh and Garda Bags Fuarı'na Birliğimizin Milli Katılım Organizasyonu kapsamında 11 firmamız katılım gösterecek. Sezonun ilk fuarı olacak. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Almanya'da ILM Offenbach Fuarı'na da Birliğimiz info standı ile katılacak. Ege Bölgesi'ndeki saraciye firmalarımızın orada aktif bir tanıtım süreci içine girmesini planlıyoruz."



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