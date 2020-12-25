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Egeli madenciler, iş kazalarının önlenmesine odaklanacak

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Egeli madenciler, “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla üretim ve ihracatlarını arttırmak için hareket ederken iş kazalarının önlenmesine yoğunlaşacak.Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden birine imza attı.Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesiyle 18 aylık süreçte 216 bin 615 Euro’luk projenin yüzde 90’ının Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleneceği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, projede Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve TEKSMER A.Ş.

Egeli madenciler, iş kazalarının önlenmesine odaklanacak

Egeli madenciler, “Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla üretim ve ihracatlarını arttırmak için hareket ederken iş kazalarının önlenmesine yoğunlaşacak.
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerden birine imza attı.
Madencilik Sektöründe İş Kazalarının Önlenmesi İçin İSG Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesiyle 18 aylık süreçte 216 bin 615 Euro’luk projenin yüzde 90’ının Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleneceği bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, projede Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve TEKSMER A.Ş. ile ortak çalışma yürüteceklerini dile getirdi. Kaya, “EMİB Yönetim Kurulunda proje yazma kararı verildiği andan itibaren Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin başvurunun yapılması, takip edilmesi ile ilgili başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. AB ve Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle İş Sağlığı ve Güvenliğinde başarılı bir projeye imza atacağız” şeklinde konuştu.
“Projenin genel amacını, iş kazaları ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında farkındalığı arttırmak” şeklinde özetleyen EMİB Başkanı Kaya, “Daha fazla işveren ve çalışana ulaşmak için farklı illerde (İzmir, Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla) İSG çalıştayları ve eğitimleri düzenlemek, insan kaynakları düzeyini artırmak için bilgi sağlanması, İSG kültürünün oluşturulması ve mevcut durumun kapasitesinin güçlendirilmesi, Türkiye’deki İSG uygulamalarını AB ülkeleri seviyesine yükseltmek için İtalya’daki madencilik şirketlerini ziyaret etmek, seçilen en az iki pilot madencilik şirketinde İSG odaklı uygulamalı eğitimler düzenlemek, hazırlanan tüm belgelerin ve görsel malzemelerin ilgili firmalara ulaştırılmasını sağlamak proje boyunca odaklanacağımız süreçler olacak” diye konuştu.

“7 milyar dolar ihracat hedefine iş sağlığı ve güvenliğiyle ulaşılacak”
Türk doğal taş sektörünün dünya rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olmasına karşın, yıllık 2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla dünya doğal taş ihracatından yüzde 10 civarında pay aldığı bilgisini paylaşan Başkan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projeden elde edilen çıktılar, doğal taş madenciliği sektöründe İSG’nin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamanın yanında, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi, doğal taş madenciliği sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması gibi sonuçları sağlayacağı gibi Türkiye’nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat hedefine ulaşmasına da olumlu katkı sağlayacak. İSG’de istihdam kalitesinin artması ve Türkiye’de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, itibarın artması, madencilik sektöründe yeni yaklaşımların geliştirilmesi şeklinde sonuçlar doğuracak.”

Egeli madenciler, iş kazalarının önlenmesine odaklanacak

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