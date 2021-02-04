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  4. Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

04.02.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasının onandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

Kurulun, PFDK'nin Egemen Korkmaz'a ayrıca verdiği 10 bin 500 lira para cezasının da onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

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