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Ege'nin ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 20 arttı

04.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'nin ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 20 arttı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Ocak-Temmuz 2022 dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 885 milyon dolardan 10 milyar 655 milyon dolara yükseldi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, temmuz ayında ihracatını geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 12 artırarak 1 milyar 384 milyon dolara çıkardı.

Bölgeden Ocak-Temmuz 2022'de gerçekleştirilen ihracat ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 885 milyon dolardan 10 milyar 655 milyon dolara çıktı.

Son 1 yıllık dönemde yapılan ihracat da 14 milyar 819 milyon dolardan 18 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörleri, temmuz ayında 791 milyon dolar tutarında ihracatı hanesine yazdırdı. Tarım ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında tarım ürünleri ihracatını yüzde 22'lik artışla 504 milyon dolara taşıdı.

Madencilik sektörü de yüzde 11 artışla 87 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 167 milyon 190 bin dolarlık dış satımla, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 245 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 172 milyon dolarlık kısmı Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi'nden yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel bir resesyonun ayak seslerinin daha güçlü duyulmaya başladığını belirterek, "Önce pandemi, sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı dünyanın dengelerini iyice sarstı. Bu süreçte Türk Eximbank ve TCMB kaynaklarının ne denli önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, Türkiye'nin, ihracat hedeflerine ulaşmak için ihraç pazarlarını çeşitlendirmesi gerektiğini kaydetti.

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