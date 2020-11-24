EGİAD, üyelerini markalarla buluşturmaya devam ediyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düzenlediği seri seminerler ile iş dünyasını marka kavramıyla buluşturmaya, markalaşarak ürünlerin değerini artırmasına ve güçlenmesine öncülük etmeye devam ediyor.

15. dönemin en önemli projeleri arasında yer alan EGİAD Markalaşma Seri Toplantıları, sektörlerin önde gelen isimlerini, uzman konuşmacıları ağırlayarak birçok yeni fikre de ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar birçok markalaşma toplantısı gerçekleştiren EGİAD, Türk markalarından olan bir içecek firmasının yetkililerini online toplantıda üyeleriyle buluşturdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, kurumların kar, ciro ve ihracat rakamlarını tartıştığı günlerde en az bu rakamlar kadar önemli bir başlığın markalaşmak olduğunu belirterek, “Ülkemizin özellikle değer yaratma açısından en önemli sorunlarından biri markalaşma faaliyetlerinin genel bir anlayış haline dönüşememesidir. Bunun önemli nedenlerinden biri işletmelerin, marka olma ve markalaşmanın patent alma ve logo oluşturmadan ibaret olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Markalaşmak için, markanın içini dolduracak ögelere ciddiyetle eğilerek bir yol haritası hazırlanması gerekir” dedi. İzmir’in son yıllarda yaşam kalitesi ile şehirler arasında bir marka olmayı başardığına dikkat çeken Aslan, “Şehrimizde faaliyette bulunan firmaların da bu sorumluluk ile hareket ederek kendilerini gösterme çabalarını vurgulamakta fayda görüyorum. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması için ihracata dayalı model ile markalaşma büyük önem taşımaktadır. Pandemi süreci de bu gerekliliğin önemini artırmıştır. Marka ile ilgili çalışmalarımızın özüne üye merkezli baktığımızda en büyük hedef EGİAD üyelerinin marka oluşturma konusunda cesaretlendirilmesi, yüksek katma değerli ürünlerle uluslararası piyasaya açılması ve bu yolculukta istikrarlı olarak desteklenmesidir” diye konuştu.

İçecek firması genel müdürü ve pazarlama yetkilileri de genç iş insanları ile markanın başarısını ve markalaşma süreçlerini paylaştı. Ailenin hegemonyasından çıkan firmaların kurumsallaşarak markalaşabildiği, günün ihtiyaçlarının doğru tespiti ve inovasyon ile markalaşma ve başarının yakalanabildiği belirtildi.

