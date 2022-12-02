YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Eğibel’e kar düştü, tünel tek şeritten ulaşıma açıldı

Eğibel’e kar düştü, tünel tek şeritten ulaşıma açıldı

02.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli güzergahlardan olan uzunluğu 5 bin 900 metre olan Eğribel Tüneli’nin bir tüpü yörede kar yağışının etkili olmasının ardından ulaşıma açıldı.

Eğibel’e kar düştü, tünel tek şeritten ulaşıma açıldı

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlamasının yanı sıra Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine de ulaşım sağlayan Eğribel Geçidi özellikle kış aylarında kabusa dönerken, tünelin bir tüpünün gidiş-geliş olarak açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanmaa başlandı.

Özellikle kış aylarında yolcuların ve sürücülerin Eğribel Geçidi’nde tünelle beraber yaşanan mağduriyetlerin geride kaldığını belirten sürücüler, "Eğribel Geçidi kış aylarında birçok mağduriyet meydana getiriyordu. Özellikle tipi ve fırtınası hiç eksik olmayan bu yolda biz sürücülerin işi oldukça zordu. Eğribel Geçidi’nde mahsur kalanlar da oldu hayatını kaybedenler de maalesef oldu.

Vilayette işi olan hemşerilerimiz daha arabaya binmeden Eğribel Geçidi’nin durumunu sorar, yol koşullarını teyit etmeden yolculuk yapmak istemezdi. Eğribel Geçidi bir kabustu. Şimdi 6.5 km kısalan bu yolda hem zaman, hem yakıt ve de en önemlisi can güvenliğinden emin bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Allah devletimizden, emeği geçenlerden razı olsun” dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGiresun'da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldıSivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandıTürbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Bölgesi tünel

Giresun Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:21
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:31
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.