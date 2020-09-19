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Eğirdir elmasının kaşifi “Halil Üstün Elma Parkı” temizlenmeyi bekliyor

ISPARTA HABERLERİ  | 19.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Eğirdir elmacılığının gelişmesinde, elmanın yetiştirilmesi ve pazarlanmasında öncülük yapan Merhum Halil Üstün’ün Köprübaşı göl tarafında elinde elmaların bulunduğu boydan heykelin çevresi otlarla kaplandı.1950 yılında Eğirdir’e ilk elma fidanını getiren ve Boğazova’ya diken Merhum Halil Üstün’ün Eğirdir Köprübaşı mevkiinde yaklaşık 15 yıl önce, Eğirdir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak o günden bu yana etrafında hiçbir çalışma yapılmadan kendi haline bırakıldığı iddia edilen “Halil Üstün Elma Parkı” temizlenmeyi bekliyor.“Eğirdir Ansiklopedisi” yazarı Eğirdirli Nuri Güngör, elma hasatı öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Halil Üstün’ün kaidesine bir demet gül bıraktı.

Eğirdir elmacılığının gelişmesinde, elmanın yetiştirilmesi ve pazarlanmasında öncülük yapan Merhum Halil Üstün’ün Köprübaşı göl tarafında elinde elmaların bulunduğu boydan heykelin çevresi otlarla kaplandı.
1950 yılında Eğirdir’e ilk elma fidanını getiren ve Boğazova’ya diken Merhum Halil Üstün’ün Eğirdir Köprübaşı mevkiinde yaklaşık 15 yıl önce, Eğirdir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak o günden bu yana etrafında hiçbir çalışma yapılmadan kendi haline bırakıldığı iddia edilen “Halil Üstün Elma Parkı” temizlenmeyi bekliyor.
“Eğirdir Ansiklopedisi” yazarı Eğirdirli Nuri Güngör, elma hasatı öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Halil Üstün’ün kaidesine bir demet gül bıraktı. Her yıl hep aynı manzarayla karşılaştığını, yetkililerin temizlik çalışmasını yapmadığını söyleyen Güngör; “65 yıldan önce Halil Üstün adında bir büyüğümüz Boğazova’daki cevheri keşfetti. Büyük zahmetlerle Eğirdir’de ilk defa bir kapalı bahçe elma ağacı dikti. Eğirdirliler çok şaştılar. Birkaç yıl sonra değerli bir fiyattan elmalar satılınca tüm Eğirdirliler ve çevresi elmacı oldular. Birkaç fabrikanın veremediği geliri Eğirdir elmadan elde etti. Sağlığında Halil Üstün’e çok saygı gösterdik. Çünkü her evde ekmek hakkı vardır." dedi.
Halil Üstün’ün vefatından sonra da saygı göstermek için adını bir caddeye verildiğini söyleyen Güngör, " Boğazova’ya giriş kapısı olan Köprübaşı’na heykelini bile diktik ama saygımızı unuttuk. Yanılmıyorsam on yıldan fazla bir zamandır bakımını unuttuk.” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan heykelin bulunduğu alanın da içinde bulunduğu bölgenin Millet Bahçesi yapılması için palandığı öğrenildi.

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