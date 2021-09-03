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Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü

03.09.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'dan tatil için ailesiyle Eğirdir'e gelen İbrahim Akpınar, Altınkum Plajı'nda göle girdi. Bir süre sonra çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarılan Akpınar, kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hayatını kaybetti.

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