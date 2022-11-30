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Eğirdir Gölü’nde kritik seviyeye 6 santimetre kaldı

30.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğirdir Gölü’nde yaşanan su çekilmesinde kritik seviyeye 6 santimetre kalırken, gölün şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılamayacağı bildirildi.

Eğirdir Gölü’nde kritik seviyeye 6 santimetre kaldı

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü’nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü. Eğirdir Gölü’nden tarımsal sulamanın yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor.

6 SANTİMETRE DAHA DÜŞERSE SU KULLANILMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü’nü koruma özel hükümlerine göre su seviyesinin şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılmayacak.

"40 GÜNDE 2 CM DAHA DÜŞTÜ"

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi. Bugün yapılan ölçümlerde göldeki su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, şöyle devam etti:

“Bu seviye, kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022’de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık’ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor. Kritik noktaya doğru yaklaşıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü

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