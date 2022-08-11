YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta tarihi eser kalıntıları bulundu

Eğirdir Gölü'ndeki adacıkta tarihi eser kalıntıları bulundu

11.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Eğirdir'e tatile gelen ve adacıkta mezar taşını fark eden bir kişinin başvurusu üzerine yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve Geç Antik Çağ'dan kalma kiremit parçası olduğu belirlendi

YALÇIN ÇELEN - Eğirdir Gölü'ndeki bir adacıkta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve Geç Antik Çağ'dan kalma kiremit parçası bulgularına rastlandı.

İstanbul'dan tatil için Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen Murat Ural, Eğirdir Gölü'ndeki bir adacıkta mezar taşı görmesi üzerine durumu Isparta Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ve Geç Antik Çağ'dan kalma kiremit parçası tespit etti.

Mezar taşını bölgede gören Murat Ural, AA muhabirine, yüzerken suda bir taş fark ettiğini söyledi.

Taş geçen yıl su içerisinde olduğu için emin olamadığını belirten Ural, "Bu sene geldiğimde ilk işim hemen buraya gelmek oldu. Su altı kamerasıyla hemen bölgeye geldim. Su altı kamerasına ihtiyaç kalmadı çünkü göl çekilmeye devam ediyor. Göl, 1 metre kadar daha çekildiği için bu mezar taşı, tarihi bir eser su üstüne çıkmış." diye konuştu.

- "Herkesi Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum"

Başvurular sonrasında ekiplerin bölgede inceleme yaptığını anlatan Ural, şunları söyledi:

"Buraya bir arkeolog gönderdiler ve bunun bir antik bir mezar taşı olduğunu tespit etti. Bu keşiften dolayı hem çok mutlu hem de üzgünüm. Mutluyum, tarihi bir gerçek su yüzüne çıktı. Üzgünüm, Eğirdir Gölü'nün suları her yıl biraz daha azalıyor. Gölümüz can çekişiyor. Yerin altındaki kıymetleri kazanmak önemli ama yerin üstündekileri kaybetmeyi beklememeliyiz. Herkesi Eğirdir Gölü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum."

Isparta Müze Müdürü Mustafa Akaslan ise Eğirdir Gölü Adataşı isimli adacıkta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı bulunduğunu dile getirdi.

Mezar taşının uzun süre göl suyuna maruz kaldığına dikkati çeken Akaslan, şöyle devam etti:

"Taşın üzerinde herhangi bir yazı yok ayrıca adacıkta uzmanlarımızın incelemesinde, kayalık zirvesi tıraşlanarak bir mimari için hazırlık yapıldığı, bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. Günümüze ne yazık ki bu mimari ulaşamamış. Yüzeyde Geç Antik Çağ'a ait çatı kiremit parçaları bulunmuştur. Bu konu Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Uzmanların incelemesinin ardından bölgenin koruma altına alınıp alınmayacağı değerlendirilecektir."

Akaslan, adacığın tarihi sit alanı olarak ilan edilebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi:AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçmen bilgileri" tepkisi:
"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandıAntalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü Adacık mezar taşı

Isparta Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
20:02
Yatsı
21:28
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.