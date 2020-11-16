Eğitim Bir Sen 200 bin maske dağıtıyor

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; eğitim çalışanlarına 200 bin maske ve kolonya dağıtımına başlandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kalkan; "Eğitim çalışanları koronavirüs pandemisinde gerek sınıflarda gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında sahada yer aldılar. Bazı eğitim çalışanları koronavirüs salgınında testleri pozitif çıkarak hastalığa yakalandı bazıları ise maalesef hayatlarını kaybetti. Salgına rağmen halen okullarda eğitim öğretim, hibrit modelle devam etmektedir. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube, eğitim çalışanlarına 200 bin maske ve kolonya dağıtımına başladı. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onların emekleri ve özverileri asla unutulmaz, biz de eğitim çalışanlarımızın yanında oluyor ve 200 bin maskeyi ve kolonyayı eğitimcilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan açıklamasını; "Kayseri’de 18 bin 500 eğitim çalışanı var ve bu eğitim çalışanlarının yaklaşık 10 bini bizim üyemiz. Üyelerimiz pandemi sürecinde okullarını sürekli açık tuttular, öğretmenlerimiz sınıflarında her gün yüzlerce öğrenciyle muhatap olmaktadırlar, birçok eğitim çalışanı filyasyon ekiplerinde yer alıyor, vefa destek gruplarının asıl unsurları yine eğitim çalışanları oldu. Biz de üyelerimize 200 bin maske ve kolonya dağıtma kararı aldık. Eğitim çalışanlarımız bu süreçte vicdanların ve devletimizin kahramanları oldular. Onlar her türlü iltifatı ve saygıyı hak ediyorlar. Eğitim çalışanları tüm yapılanları karşılıksız yapıyor. Fakat mülki amirleri bu çalışmaları takdir etmeli, süreçte fiilen yer alan eğitim çalışanları başarı belgeleri ile takdir ve taltif edilmelidir" şeklinde sürdürdü.

