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Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube’den emeklilere vefa

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şubesi, emekli olan üyelerini kahvaltıda bir araya getirip, plaket verdi.Öğretmenevinde kahvaltıda emekli olan üyelerini buluşturan Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şubesi, emekli olan üyelerini kahvaltıda bir araya getirip, plaket verdi.
Öğretmenevinde kahvaltıda emekli olan üyelerini buluşturan Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmaları da anlattı. Söylemez, “Yeni yönetim olarak görevi devraldığımız Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar emekli olan öğretmen ve eğitim çalışmalarıyla eğitim camiasına katkılarından dolayı tüm emekli üyelerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Söylemez, “Kurumlarımızı sık sık ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre kurs ve seminerler düzenliyoruz. Eğitim çalışanlarımızın her bir gurubuna ayrı etkinlikler düzenleyerek mini çalıştaylar yaptık. Sendikamızda bazen yerel bazen ülkemizin diğer illerinden alanında uzman kıymetli misafirlerimizi ağırladık. Mazlum mağdur milletlerin yanında durarak sadece Memur-Sen değil aynı zamanda Merhamet -Sen olduğumuzu ilan ediyoruz. Söz konusu çalışanların hakkı hukuku olduğunda neye mal olursa olsun hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi veriyoruz” şeklinde konuştu.
Devleti ile, milleti ile, siyaseti ile, bürokrasisi ile barışık olan bir anlayış içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Hüseyin Söylemez, “Üyelerimize ve çalışanlarımıza haksızlık yapıldığında, adaletsizlik vuku bulduğunda bu barışıklığın haksızlığa hukuksuzluğa rıza göstermek anlamına gelmediğini gösterip, bizden olsun olmasın haksızlığın sahibinin kim olduğuna bakmadan en sert tepkiyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Birilerini önyargılı bir şekilde dost düşman ilan etmekten ise doğrularına dost, yanlışlarına düşman olmayı tercih ediyoruz. Adalet, ehliyet ve liyakat adına pozitif ayrımcılık istemediğimiz gibi negatif ayrımcılığın olduğu anlarda da en sert tepkimizi koymaya devam edeceğiz” dedi.
Söylemez’in konuşmasından sonra emekli olan öğretmen ve eğitim çalışmalarıyla eğitim camiasına katkılarından dolayı 85 kişiye plaket verildi.

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