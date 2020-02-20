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Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eğitim-İş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Eğitim-İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eğitim-İş Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt’a sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şube Başkanı Yurtman, yürüttükleri sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yurtman ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt’u Odunpazarı’nda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Eskişehir’de bulunan sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, Yurtman ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

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Doğan Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Mabel Eczanesi
Tepebasi
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