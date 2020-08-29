YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak

Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.08.2020 17:03 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı Zonguldak Kan Merkezi ile işbirliği yaparak Kan Bağışı Kampanyası başlattı.Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (COVID-19) sürecinin getirdiği hassasiyetlerden dolayı hareket kısıtlılığı oluşması ve kaygı nedeniyle ulusal kan bağışına duyulan ihtiyaca destek olmak amacıyla; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun öncülüğünde gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlenecek.

Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı Zonguldak Kan Merkezi ile işbirliği yaparak Kan Bağışı Kampanyası başlattı.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (COVID-19) sürecinin getirdiği hassasiyetlerden dolayı hareket kısıtlılığı oluşması ve kaygı nedeniyle ulusal kan bağışına duyulan ihtiyaca destek olmak amacıyla; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun öncülüğünde gönüllü kan bağışı etkinliği düzenlenecek. 31 Ağustos tarihinden başlayacak olan etkinliğe Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarındaki tüm eğitim çalışanları, eğitim paydaşları ve gönüllü Kan Bağışçıları katılacak.
Kan Bağışları Merkez-Kilimli-Kozlu ilçeleri Zonguldak Valiliği Önünde 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 10.30-18.00 saatleri arasında, Kdz. Ereğli Meydan Anıtı Önünde 02 Eylül 2020 Çarşamba günü 11.00-19.00 saatleri arasında, Çaycuma’da 04 Eylül .2020 Cuma günü 11.00-18.00 saatleri arasında, Devrek Hükümet Konağı Önünde 07 Eylül 2020 Pazartesi günü 11.00-18.00 saatleri arasında, Alaplı Hükümet Konağı Önünde 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 10.30-18.00 saatleri arasında yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Bu Kan Bağışı kampanyasının bugünlerde çok daha anlamlı olduğunu” belirterek tüm eğitim yöneticilerini, Öğretmenleri, eğitim çalışanlarını Kan Bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.

Eğitimciler gönüllü kan bağışlayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
12:59
İkindi
16:41
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Aksu’dan, Cumhuriyet Başsavcısı Özbakır’a Ziyaret
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.