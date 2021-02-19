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Eğitime tablet desteği

19.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Eğitime tablet desteği

Bel-Sin Eğitim, Hizmet Güzelleştirme ve Yardım Vakfı tarafından eğitime tablet desteği yapıldı.

Bel-Sin Eğitim, Hizmet Güzelleştirme ve Yardım Vakfı tarafından eğitime tablet desteği yapıldı. Vakıf tarafından alınan tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Bel-Sin Eğitim, Hizmet Güzelleştirme ve Yardım Vakfı tarafından alınan tabletler İl milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan törenle teslim edildi. Teslim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Vakıf Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Vakıf Yöneticisi Mustafa Öngü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca ve Şemun Akman katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, “Kayseri okul yapımında Türkiye’ye örnek olan Kayserili hayırseverlerin eğitime büyük desteği sürüyor. Geçmişten gelen geleneğindeki sürdüren ve eğitime her alanda destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederim” dedi.

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