‘Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023’ proje toplantısı yapıldı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesinin ilerleme toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibelendirilen ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile yürütülen "Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" isimli projenin 5. İlerleme Toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Şube Müdürü Adnan Cansız ve AR-GE ekibi katıldı.

Toplantıda proje faaliyet takvimine göre gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında AR-GE birimi tarafından sunum yapıldı. Sunumun ardından Müdür Yardımcısı Erdal Üngören proje kapsamında kurulan Ar-Ge Komisyonu çalışmaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş’ı bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen proje faaliyetleri için teşekkür eden Akbaş, projenin amaçlarına uygun ilerlemesi ve Karabük eğitimine fayda sağlaması için gerekli her türlü çalışmanın gerek proje ekibi gerekse proje faydalanıcısı okulların idareci ve öğretmenleri ile birlikte titizlikle uygulanmasını istedi.

"Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi ile istihdam edilebilirliğin önceliklendirildiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile kentte 10 farklı okula robotik kodlama, mekatronik, yenilenebilir enerji ve organik temizlik ürünleri atölyesi kurularak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini erken yaşta almalarını sağlamak, endüstri 4.0 devrimine hazır hale getirmek, yaşayarak öğrenmeleri sayesinde uygun meslek seçimine imkan sağlayarak nitelikli istihdamı arttırmak hedefleniyor.

Proje kapsamında okullarda kurulacak atölyeler vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerimiz istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanıyor.



