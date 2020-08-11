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Eğlencede atılan havai fişek yangına sebep oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.08.2020 22:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.Yangın, Emirdağ ilçesi Adaçal mevkinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Emirdağ ilçesi Adaçal mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kuru otların bulunduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Emirdağ Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk tespitlerden yangının bölgedeki bir eğlencede atılan havi fişeklerden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise durumu öğrenir öğrenmez yangının meydana geldiği olay yerine gitti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Koyuncu, “Yeşil ve ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Yapılan yanlış bir hareket kısıtlı sayıda olan orman alanının ve canlının hayatını kaybetmesine neden olabilir. Düğün gibi eğlenceler de havai fişek atılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormana atılmaması gerekmektedir.
Ağaca yeşile beşikten mezara kadar muhtacız. Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer’’ dedi.

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