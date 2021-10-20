Eğlencenin dozunu kaçıran Bahar Şahin’in gecesi hastanede bitti

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve dijital platform GAİN'de yayınlanacak olan 'Hamlet' dizisinin galası önceki akşam yapıldı. Davetliler arasında 24 yaşındaki genç oyuncu Bahar Şahin de yer alıyordu. Davetlier ilerleyen saatlerde Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla eğlendi.

BAHAR ŞAHİN HASTANEDEN PAYLAŞTI

Davete katılan son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin ise eğlencenin dozunu fazla kaçırdı. Göğüs dekoteli mini elbisesiyle gecenin en iddialı konukları arasında yer alan Şahin, hastanelik oldu.

24 yaşındaki oyuncu, gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından serum fotoğrafı paylaşan Şahin, 'Sen bunu hak ettin Bahar' mesajını yayınladı.

