Cenazede fotoğraf isteği Serdar Gökhan’ı kızdırdı: İmam konuşmaya başlamış...

5 Ekim'de vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy için cenaze töreni düzenlendi.

Göksel Arsoy için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Arsoy'un cenazesi sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Serdar Gökhan da cenazeye katılarak, taziyelerini iletti. Eşi Şükran Gökhan'la törene gelen Serdar Gökhan "Yeşilçam'da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek" dedi.

Serdar Gökhan'a cenazede fotoğraf istekleri de geldi. Usta oyuncu bu taleplere sinirlendi. Serdar Gökhan namaza katılamayınca "İmam konuşmaya başlamış hâlâ derdi fotoğraf" diyerek tepki gösterdi.