EGM'den "koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" açıklaması:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı vatandaşlara kesilen cezaların yetkili mahkemelerce bir kısmının iptal edildiğinin, bunun sebebinin de karar tutanağının mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilmesi olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlarca bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililerce idari yaptırımların uygulandığı vurgulanan açıklamada, bazı vatandaşların kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurduğu ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararlarının verildiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda 4 Temmuz'da bazı basın yayın organlarında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez." başlıklı haberlerin yer aldığı ve konuyla ilgili açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: