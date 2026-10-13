Egnatia - FC Midtjylland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Egnatia ile FC Midtjylland, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Air Albania Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Egnatia, evinde güçlü bir form yakaladı. FC Midtjylland ise Avrupa'da etkileyici bir performans sergiliyor.
Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir hava yakaladı. FC Midtjylland ise UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve bu turnuvada henüz yenilgi yaşamadı.
Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
FC Midtjylland kadrosunda Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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