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Egnatia - FC Midtjylland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Egnatia ile FC Midtjylland, UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın son dönemdeki performansları merak konusu.

Egnatia - FC Midtjylland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Egnatia
Perşembe 19:45
15.10.2026
FC Midtjylland
Stadyum: Air Albania Stadium

Egnatia ile FC Midtjylland, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Air Albania Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Egnatia, evinde güçlü bir form yakaladı. FC Midtjylland ise Avrupa'da etkileyici bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Egnatia

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Laçi 0-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Egnatia 2-1 Partizani Arnavutluk 1. Ligi G
  • 13.09.2026 AF Elbasani 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M
  • 04.09.2026 Egnatia 2-1 Skenderbeu Arnavutluk 1. Ligi G
  • 31.08.2026 FK Vora 1-3 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G
FC Midtjylland

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 FC Midtjylland 2-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G
  • 19.09.2026 Odense 1-1 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi B
  • 14.09.2026 FC Midtjylland 4-1 Brondby Danimarka Süper Ligi G
  • 10.09.2026 Sundby BK 0-7 FC Midtjylland Danimarka Kupası G
  • 07.09.2026 FC Midtjylland 2-2 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir hava yakaladı. FC Midtjylland ise UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve bu turnuvada henüz yenilgi yaşamadı.

Eksik Oyuncular

Egnatia

1 eksik
Soumaila Bakayoko Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

FC Midtjylland

7 eksik
Sakat Ayağından Sakat
Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Elias Olafsson Sakat Böbreklerinde Problem
Martin Erlic Sakat Ayağından Sakat
Magnus Jensen Sakat Ayağından Sakat
Sakat Kalçasından Sakat
Victor Bak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

FC Midtjylland kadrosunda Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Egnatia - FC Midtjylland maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Egnatia - FC Midtjylland maçı saat kaçta?

19:45'te başlayacak.

Egnatia - FC Midtjylland maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi mevcut değil.

Egnatia - FC Midtjylland maçında hangi oyuncular eksik?

Egnatia'da Soumaila Bakayoko (Sakat), FC Midtjylland'da ise Elias Olafsson, Martin Erlic, Magnus Jensen ve 4 diğer oyuncu eksik.

Egnatia ve FC Midtjylland'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland
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