Egnatia - FC Midtjylland Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Egnatia Perşembe 19:45 FC Midtjylland

Egnatia ile FC Midtjylland, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Air Albania Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Egnatia, evinde güçlü bir form yakaladı. FC Midtjylland ise Avrupa'da etkileyici bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri Egnatia tüm kulvarlar Laçi 0-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G

Egnatia 2-1 Partizani Arnavutluk 1. Ligi G

AF Elbasani 2-1 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M

Egnatia 2-1 Skenderbeu Arnavutluk 1. Ligi G

FK Vora 1-3 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G FC Midtjylland tüm kulvarlar FC Midtjylland 2-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Odense 1-1 FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi B

FC Midtjylland 4-1 Brondby Danimarka Süper Ligi G

Sundby BK 0-7 FC Midtjylland Danimarka Kupası G

FC Midtjylland 2-2 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Egnatia, son 5 maçında 4 galibiyet alarak güçlü bir hava yakaladı. FC Midtjylland ise UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve bu turnuvada henüz yenilgi yaşamadı.

Eksik Oyuncular Egnatia 1 eksik Soumaila Bakayoko FC Midtjylland 7 eksik Elias Olafsson Martin Erlic Magnus Jensen Victor Bak

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

FC Midtjylland kadrosunda Elias Olafsson (Sakat - Böbreklerinde Problem), Martin Erlic (Sakat - Ayağından Sakat), Magnus Jensen (Sakat - Ayağından Sakat) ve Victor Bak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.