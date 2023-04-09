Ego yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'lu Ego saat kaçta başlıyor?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı EGO dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin saati de merak edilen konulardan biri oldu. Dizinin izleyiciler EGO’nun yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. İşte EGO 8. bölüm ve saati ile ilgili bilgiler...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

EGO dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Geçen hafta 7. bölüm ile ekrana gelen EGO dizisi bu akşam 8. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Sevilen dizi her pazar akşamı Fox TV'de ekrana geliyor.

EGO 7. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin son bölümünde; Elif'in bebeğinin babasının Erhan olduğunu öğrenen Sibel ne yapacağını karar veremez ve en sonunda evlenmekten vazgeçer. Bu olaylardan sonra Sibel'in evlenmekten vazgeçmesi Erhan'ı şaşırtır.

Erhan, Sibel'in bu kararının nedenini öğrenmeye çalışır. Sibel, hayatıyla ilgili önemli bir karar alarak ameliyat olmayı kabul eder. Erhan ise Sibel'in peşini bırakmaz ve evlenmeye ikna etmeye çalışır.



