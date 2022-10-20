EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyet, Kastamonu Belediyespor'da moralleri yükseltti

ÖZGÜR ALANTOR - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımı karşısında alan Kastamonu Belediyespor'da moraller arttı.

Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, 2021-2022 sezonunda oynadığı 14 maçtan galip ayrılamadı.

Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta da galibiyet alamayan Kastamonu Belediyespor, sezonun 5. haftasında Lokomotiva Zagreb'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'deki ilk puanlarını elde etti.

Kastamonu temsilcisinin Danimarkalı antrenörü Claus Mogensen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Galibiyetin takımda moralleri yerine getirdiğini belirten Mogensen, "Galibiyet için çok mutluyum. Nihayet şanssızlığı kırdık ve 2 puanı aldık. Peş peşe çok yakın maçlar oynayacağız. Yakın maçlarda sorunları çözmek daha kolay oluyor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sorunları çözerek hareket edeceğiz. Önümüzde çok zor maçlarımız olacak. Metz ve Esbjerg'e karşı üst üste iki maçımız var. İkisi de zor maçlar ama sahada olduğumuz sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Takımından gayet memnun olduğunu aktaran Mogensen, "Yaren Berfe Göker bize iyi oynamamız için fırsatlar sağladı. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda da güzel iş çıkardık. Son 10 dakika zorlandık ama iyi gitti." diye konuştu.

- "Galibiyetlerin devamı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce birkaç kez galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren Mogensen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki maç önce de bizim galibiyet şansımız vardı. Bunu başaramamıştık ama geçtiğimiz hafta sonu Zagreb karşısında kazanmayı bildik. Çok yüksek seviyede oynuyoruz. Bu iki puan hem kulüp hem takım adına bizim için çok önemliydi. Galibiyetlerin devamı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde 4 tane çok önemli maç var. Onları kazanmak için belki bize mucize gerekecek ama umarım başarabiliriz."

Sporculardan Nurceren Akgün Göktepe ise iki sezondur Kastamonu Belediyespor'da oynadığını vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Bu galibiyeti daha önce elde edebilirdik ancak bu maça nasip oldu. Bundan sonra her maça galibiyet için çıkmak istiyoruz. Ligde de çok iyi gidiyoruz. Ligde şampiyonluk hedefimiz var. Lig maçının ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döneceğiz. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

