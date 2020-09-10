YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç'nin kullandığı 78 AAL 549 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 78 DA 588 plakalı otomobil, sanayi kavşağında çarpıştı.

Kaza sonrasında sürücü İ.Ç, otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, her iki otomobildeki Y.D (36), B.Y. (36) ve M.Y. (6) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, sürücü İ.Ç'nin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

Ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yeri terkten adli ve idari işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben''Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben'
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:19
Öğle
12:51
İkindi
16:24
Akşam
19:13
Yatsı
20:35

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Nurcan Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.