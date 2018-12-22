Eintracht Frankfurt 1 - 3 Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt'un konuğu oldu.

Bavyera ekibi, 35 ve 79. dakikalarda Frank Ribery ile 89. dakikada Rafinha'nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bayern Münih sezonun ilk yarısını 42 puanlı lider Borussia Dortmund'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Nürnberg 0 - 1 Freiburg

Stuttgart 1 - 3 Schalke 04

RB Leipzig 3 - 2 Werder Bremen

Bayer Leverkusen 3 - 1 Hertha Berlin

Hannover 96 0 - 1 Fortuna Düsseldorf

