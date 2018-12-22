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Eintracht Frankfurt 1 - 3 Bayern Münih

ALMANYA HABERLERİ  | 22.12.2018 23:05 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-1 yendi. Bayern'e galibiyeti Ribery (2) ve Rafinha getirdi.

Eintracht Frankfurt 1 - 3 Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt'un konuğu oldu.

Bavyera ekibi, 35 ve 79. dakikalarda Frank Ribery ile 89. dakikada Rafinha'nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bayern Münih sezonun ilk yarısını 42 puanlı lider Borussia Dortmund'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Nürnberg 0 - 1 Freiburg
Stuttgart 1 - 3 Schalke 04
RB Leipzig 3 - 2 Werder Bremen
Bayer Leverkusen 3 - 1 Hertha Berlin
Hannover 96 0 - 1 Fortuna Düsseldorf

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Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih franck ribery Rafinha

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