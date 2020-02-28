Eintracht Frankfurt turu aldı, Basel'in rakibi oldu

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Eintracht Frankfurt, Salzburg ile 2-2 berabere kalarak son 16 turunda Basel'in rakibi oldu.

Avusturya'da dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bugüne ertelenen son 32 turunun son maçında, Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Salzburg Stadı'nda oynanan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini, 10. dakikada Andreas Ulmer ve 72. dakikada Jerome Onguene atarken, konuk ekipte ise 30 ve 83. dakikalarda Silva ağları sarstı.

Evinde oynadığı ilk maçı 4-1 kazandığı için tur atlayan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak.

