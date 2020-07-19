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Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Avustralyalı olimpik sporcu Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti. Rus basınında, olimpik sporcunun başkent Moskova'da camdan atlayarak hayatına son verdiği haberleri yer alırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı.

Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti

Avustralyalı olimpik sporcu Ekaterina Alexandrovskaya hayatını kaybetti. Rusya'da doğan Alexandrovskaya, 2016 yılında Avustralya vatandaşlığına geçerek bu ülke adına yarışmaya başlamış ve 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda partneri Harley Windsor ile madalya mücadelesi vermişti.

Alexandrovskaya-Windsor çifti, 2017 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu. Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı. Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.

(AA)

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