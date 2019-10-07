Ekim ayında hangi balıklar yenir? İşte ekim ayı mevsim balıkları

Kaliteli protein kaynağı olan balık, vitamin ve mineraller açısından zengin bir gıdadır. Mevsiminde taze balık tüketerek içerdiği fosfor, kalsiyum, omega-3 gereksinimlerinin birçoğunu karşılayabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Taze balık sağlığımız için son derece değerlidir. EPA ve DHA anti-inflamatuar etki gösteren yağ asitleridir. Bağışıklık sistemini destekleyen bu yağ asitleri enfeksiyonla ilişkili bütün hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle kış aylarında kapıda olan gribe karşı mutlaka düzenli olarak balık tüketilip bağışıklık sistemi desteklenmelidir.

Çocukların fiziksel aktivitelerinin azalmasına dengesiz beslenmesine neden olan teknoloji çağı beraberinde insülin direnci ve obezitenin çocukluk çağına kadar düşmesine neden oldu. İnsülin direncinin kırılmasında yüksek rolü olan Omega 3 yağ asitlerini yüksek oranda içeren balık ise bu hastalık risklerinin azalmasına yardımcı olur. Etkisinden yararlanmak içinse mutlaka düzenli olarak tüketilmeli.

Balığın proteini hayvansal kaynaklı bir protein olduğu için biyoyararlılığı yani vücut proteinine dönüşme oranı çok yüksektir. Bu yüzden balık, büyüme-gelişme ve yeni doku yapımı için gerekli proteinin karşılandığı en temel besinlerden biridir. Yeni doku üretimine en çok ihtiyacı olan grup ise büyüme çağındaki çocuklardır.

Balık sezonunun en canlı aylarından biri olan ekim ayında hangi balık tüketilmeli? Merak edenleri şöyle alalım.

