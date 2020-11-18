Ekimde en çok konuşlan takım Fenerbahçe oldu

Ekim ayında medyanın en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca medyanın spor gündeminde en çok yer alan eden takım Fenerbahçe olurken, sezona hızlı bir başlangıç yaparak kritik gollere imza atan Radamel Falcao ise adını zirveye yazdırarak en popüler futbolcu olmayı başardı.

FALCAO ZİRVEDE

Galatasaray’ın El Tigre (Kaplan) lakaplı forveti Falcao, 6 haftada 5 gol, 2 asist yaparak fırtına gibi esti. Erzurumspor maçında takıma galibiyeti getiren topu filelere gönderen El Tigre lakaplı Falcao, ekim ayında 7 bin 927 haberde yer alan golcü futbolcu eylül ayında olduğu gibi yine en fazla konuşulan futbolcu olmayı başardı. Kendisini ikinci sırada 6 bin 51 haber ile bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, üçüncü sırada ise 5 bin 937 haber ile takım arkadaşı Emre Kılınç takip etti.

FENERBAHÇE 'MOHİKAN'I TANITTI

Yaptığı transferler ile sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, önemli bir yeniliğe de imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bir taraftar uygulaması olan ‘Mohikan’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Ligde doludizgin ilerleyen sarı-lacivertliler 62 bin 740 haber ile Ekim ayının en popüler takımı oldu. Medya Takip Merkezi’nin aynı raporuna göre, Fenerbahçe’yi ikinci sırada 56 bin 146 haber ile ezeli rakibi Galatasaray, üçüncü sırada ise 47 bin 151 haberde yer alan Trabzonspor izledi.