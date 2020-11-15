ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2

A Milli Takım ımız, Uluslar B Ligi Grup 3'te 5. maçında Rusya ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Milli Takım ımız, Rusya'yı 3-2 yendi. Böylece A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup etti.

37' Rusya bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

35' Şu ana dek Türkiye'nin 9 şutu var, Rusya'nın ise 4 şutu bulunuyor.

33' Türkiye, Rusya 10 kişi kaldıktan sonra baskısını iyice artırdı ve iki gol buldu.

26' GOOOOOOOL! Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı güzel ortaya Kenan Karaman yükselip iyi vurdu ve skora denge geldi!

45' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

77' Rusya bu dakikalarda topla daha fazla oynamaya başladı.

54' Cenk Tosun ve Georgi Dzhikiya yaşadıkları gerilimin ardından karşılıklı olarak sarı kart gördüler.

91' Türkiye'de Yusuf'un ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Guilherme iki hamlede kontrol etti.

90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

83' Bu defa Rusya sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32), Cenk Tosun (dk. 51) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11), Kuzyaev (dk. 57) (Rusya)

RUSYA 10 KİŞİ KALDI, İŞLER DEĞİŞTİ!

Milli Takım, Rusya'nın öne geçmesinin ardından yaşadığı şoku dakikalar ilerledikçe üzerinden atmaya başladı. Rakip kaleye gitrmeye başlayan Milliler, Rusya'nın 10 kişi kalmasının ardından biraz olsun rahatladı. Maçta dakiakalar 24'ü gösterdiğinde orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

CENK TOSUN YİNE ATTI

İkinci yarıya iyi başlayan Milli Takım'da 50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü ve penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 3-1 yaptı. Hırvatistan maçında penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Rusya karşısında da penaltıyı golle sonuçlandırdı.



