ÖZET | Türkiye-Rusya: 3-2

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi Grup 3'te 5. maçında Rusya ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, Rusya'yı 3-2 yendi. Böylece A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup etti.
1' Kritik maç başladı.
2' Cengiz'in savunma arkasına sızmaya çalışan Cenk'e doğru attığı uzun pası Rusya savunması kesti.
5' Rusya sol kanattan serbest vuruş kullanacak.
6' Kullanılan serbest vuruşu Türkiye savunması uzaklaştırdı.
7' RUSYA'DAN TEHLİKE! Cheryshev'in ceza sahası içinden çektiği şut yandan auta gitti.
10' RUSYA ÖNE GEÇTİ! Sol kanatta kaptırılan topun ardından ceza sahasında bomboş topla buluşan Cheryshev'in vuruşu ağları havalandırdı.
11' Üst üste tehlikeler yaratan Rusya sonunda golü buldu.
13' Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Cenk istediği kafa vuruşunu yapamayınca şutu yandan auta çıktı.
16' Cheryshev'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Mert'in kucağında kaldı.
17' TÜRKİYE'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
21' Rusya'da savunma arkasına sızan Zabolotny'ye araya giren Merih izin vermedi. Sonrasında Zabolotny, Merih'e faul yaptı.
24' KIRMIZI KART! Semedov, Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrası, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.
26' GOOOOOOOL! Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı güzel ortaya Kenan Karaman yükselip iyi vurdu ve skora denge geldi!
27' Türkiye ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
28' Cengiz'in kullandığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.
30' Türkiye köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Rusya savunması uzaklaştırdı.
32' TÜRKİYE ÖNE GEÇTİ! Cengiz'in ceza sahasının sağından uzak köşeye çektiği şut direğe de çarpıp ağlarla buluştu.
33' Türkiye, Rusya 10 kişi kaldıktan sonra baskısını iyice artırdı ve iki gol buldu.
35' Şu ana dek Türkiye'nin 9 şutu var, Rusya'nın ise 4 şutu bulunuyor.
36' Rusya'da Denys Cheryshev'in yerine Vyacheslav Karavaev oyuna girdi.
37' Rusya bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
38' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Dzhikiya uzak direğe doğru giden topa hareketlendi, ama dokunamayınca top auta çıktı.
39' Rusya'nın savunma arkasına yolladığı pasını savunmada son anda araya giren Zeki önledi.
41' Türkiye'de Zeki Çelik bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
43' Zeki'nin önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
43' Maç kaldığı yerden yeniden başladı.
45' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.
İLK YARI SONUCU: Türkiye 2-1 Rusya
45' Ve ikinci yarı Türkiye'nin santra vuruşuyla başladı.
46' Rusya sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
47' Kullanılan köşe vuruşunu Ozan Tufan kafa ile uzaklaştırdı.
49' Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Guilherme'nin kucağında kaldı.
50' A Milli Takım, Ozan Tufan'ın yerde kaldığı pozisyonda 50. dakikada penaltı kazandı!
51' TÜRKİYE FARKI İKİYE ÇIKARDI! Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.
53' Rusya'da Roman Zobnin, Kenan Karaman'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
54' Cenk Tosun ve Georgi Dzhikiya yaşadıkları gerilimin ardından karşılıklı olarak sarı kart gördüler.
55' Türkiye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından Merih Demiral ceza sahasında rakibine faul yaptı.
57' RUSYA FARKI BİRE İNDİRDİ! Karavaev'in ceza sahasının sağından altıpasa çevirdiği topu Kuzyaev ağlara yolladı.
58' Türkiye'de Zeki bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
60' Zeki, maça devam edemeyecek.
64' Türkiye'de sakatlanan Zeki Çelik'in yerine Ozan Kabak oyuna girdi.
66' Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.
71' Rusya'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasını araya giren Merih taca gönderdi.
73' Rusya'da Fedor Kudryashov, Kenan Karaman'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
75' Rusya'da Karavaev'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Mert kurtardı.
77' Rusya bu dakikalarda topla daha fazla oynamaya başladı.
78' Cenk Tosun'un sağ çaprazdan yaptığı şut auta çıktı.
80' Türkiye'de Cenk Tosun'un yerine İrfan Can Kahveci oyuna girdi.
83' Bu defa Rusya sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
85' Rusya köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Zhirkov'un sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.
86' Türkiye'de Ozan Tufan'ın yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi.
86' Türkiye'de Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.
89' Türkiye sağ kanadın ceza sahasına yakın bir noktasından serbest vuruş kullanacak.
89' Caner'in kullandığı serbest vuruş kaleci Guilherme'de kaldı.
90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.
91' Türkiye'de Yusuf'un ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Guilherme iki hamlede kontrol etti.
MAÇ SONUCU: Türkiye 3-2 Rusya
Stat: Şükrü Saracoğlu
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
Rusya'nın 11'i: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.
Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)
Sarı Kart: Merih Demiral (dk. 49), Cenk Tosun (dk. 55) (Türkiye), Zobnin (dk. 54), Dzhikiya (dk. 55), F. Kudryashov (dk. 73) (Rusya)
Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32), Cenk Tosun (dk. 51) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11), Kuzyaev (dk. 57) (Rusya)
Milli Takım, Rusya'nın öne geçmesinin ardından yaşadığı şoku dakikalar ilerledikçe üzerinden atmaya başladı. Rakip kaleye gitrmeye başlayan Milliler, Rusya'nın 10 kişi kalmasının ardından biraz olsun rahatladı. Maçta dakiakalar 24'ü gösterdiğinde orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Milli Takım'da 50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü ve penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 3-1 yaptı. Hırvatistan maçında penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Rusya karşısında da penaltıyı golle sonuçlandırdı.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında tam 6 gol!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Terim'in gözdesi aslan oluyor!
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Maça koronavirüs engeli
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Daum'dan Beşiktaş itirafı
Kjaer, 'liderlik' rolünü benimsiyor
Okaka'dan Fenerbahçe cevabı
Trabzonspor'da Abdullah Avcı kuralları
Koronavirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu konuştu
Neymar Brezilya maçlarında yok
Talisca transferi üzerinden 'şike' iddiası
Okuyucu Yorumları 26 yorum