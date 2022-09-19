Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi

Çilek Kokusu, Mirasyedi gibi dizilerde rol alan Ekin Mert Daymaz yakalanınca sitem etti. Contemporary İstanbul etkinliğinin partisine katılan oyuncu Ekin Mert Daymaz, partide kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Patlayan flaşları gören Ekin Mert Daymaz sinirlendi. Snob Magazin'in haberine göre; oyuncu "Böyle de olur mu siz biraz evvel biz den poz istemediniz mi bu ne şimdi" diyerek çekilen fotoğraflara tepki gösterdi.

Oturduğu yerden sinirli bir tavırla gazetecilerin yanına gelen Daymaz "Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah'tan yanımdaki öptüğüm kız benim kız arkadaşım" diyerek sinirlerine hakim olamadı.

