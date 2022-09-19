MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi

Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi

19.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekin Mert Daymaz katıldığı partide kız arkadaşıyla samimi anlar yaşadı. Contemporary İstanbul partisinde bir köşede kız arkadaşıyla öpüşürken yakalanan genç oyuncu muhabirlere sitem etti. İşte Ekin Mert Daymaz'ın o anları...

Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi

Çilek Kokusu, Mirasyedi gibi dizilerde rol alan Ekin Mert Daymaz yakalanınca sitem etti. Contemporary İstanbul etkinliğinin partisine katılan oyuncu Ekin Mert Daymaz, partide kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Patlayan flaşları gören Ekin Mert Daymaz sinirlendi. Snob Magazin'in haberine göre; oyuncu "Böyle de olur mu siz biraz evvel biz den poz istemediniz mi bu ne şimdi" diyerek çekilen fotoğraflara tepki gösterdi.

partide-sevgilisiyle-opusurken-yakalandi-2-15288560_o

Oturduğu yerden sinirli bir tavırla gazetecilerin yanına gelen Daymaz "Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah'tan yanımdaki öptüğüm kız benim kız arkadaşım" diyerek sinirlerine hakim olamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhalefete sert çıktı! "Sen adalet yürüyüşü yap ama..."Muhalefete sert çıktı! "Sen adalet yürüyüşü yap ama..."
Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'Hadise 'Psikolojik şiddet gördüm' demişti! Çağla Şıkel'den açıklama: 'Ben de maruz kaldım'
Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber!
Anahtar Kelimeler:
Ekin Mert Daymaz 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar 22 ayar bilezik kaç tl 22 ayar bilezik fiyatı bilezik fiyatı bilezik kaç tl bugün 22 ayar bilezik fiyatları bilezik fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Restoranda sır cinayet! Müşteriler korkunç manzarayla karşılaştı

Restoranda sır cinayet! Müşteriler korkunç manzarayla karşılaştı

150 sivil toplum kuruluşu katıldı: Etkinlik başındaki konsere tepki! Tuğçe Kazaz da konuştu "Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi"

150 sivil toplum kuruluşu katıldı: Etkinlik başındaki konsere tepki! Tuğçe Kazaz da konuştu "Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi"

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.