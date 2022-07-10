Ekin Su Love Island'ın gündeminden düşmüyor! Ayak parmaklarını emiyor gibi...

Gerçek aşkı aramak için Aşk Adası'na gelen yarışmacılar burada ilginç anlar yaşanıyor. Zaman zaman cinsel ilişkiye bile girilen programın yeni sezonuna Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da katıldı.

Yarışmanın ilk yayınlandığı andan itibaren İngiliz basınına manşet olan Ekin Su Cülcüloğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Love Island'dın son bölümünde Ekin Su, Luca'yı taklit ederken Gemma'nın ayak parmaklarını emiyormuş gibi yaptı.

Gemma, Luca'nın ayak parmaklarını emdiği bir anına atıfta bulunarak şöyle dedi: "Luca'dan ayak masajı istiyorum ve sonra onları emmesini istiyorum."

Bunun üzerine 27 yaşındaki Ekin Su, Gemma'nın yanına oturdu ve ona ayaklarına masaj yapmayı teklif etti.



Gemma gözlerini kapatırken, Ekin-Su ona "bebeğim" diyerek ayaklarını ovuşturdu ve Luca'nınki gibi bir aksan yaptı.



