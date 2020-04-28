'Ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi

Prof. Dr. Mustafa Erbaş, koronavirüs tehlikesinin uzun süre devam edebilme ihtimalini göz önüne alarak, alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere pek çok şeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, markette geçirilecek süreyi azaltmak için alışverişe liste yapılarak çıkılmasını, nakit yerine temassız kredi kartı kullanılmasını ve mutlaka maske ile eldiven takıp, dezenfektan ya da kolonyalı mendil bulundurulmasını önerdi.

MARKETTE ÜÇ ADIMLIK SOSYAL MESAFE

Market arabasını eldivenle tutmak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erbaş, market içerisinde diğer kişilerden en az 3 adım uzak durarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesine vurgu yaptı. Ayrıca açıkta satılan ürünler yerine paketli yada markette poşetlenmiş ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

PROTEİNLİ GIDALAR VE MEYVE SEBZE TÜKETİLMELİ

Prof. Dr. Erbaş, "Bağışıklık sistemine yardımcı olan yumurta, et ve süt gibi proteinli gıdalar, vitamin ve minerallerce zengin meyve ve sebzeler tercih edilmelidir. Bunlara ilave olarak yoğurt, kefir, boza ve turşu gibi probiyotik özellikli gıdalara, kekik ve zerdeçal gibi antioksidan özellikli baharatlara, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi çinko mineralince zengin, tuzsuz kabuklu yemişlere de bağışıklık sistemini desteklemeleri nedeniyle öncelik verilmeli "dedi.