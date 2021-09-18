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Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

18.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan efsane dizi Ekmek Teknesi'nde hayat verdiği 'Bican' karakteriyle hafızalara kazınan Kerim Yağcı, son haliyle şaşkına çevirdi.

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Başrollerini Savaş Dinçel, Melike Güner gibi isimlerin paylaştığı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisini ekrana kilitleyen yapımlar arasında yer alıyordu. Dizide Korkut'un yakın arkadaşı 'Bican' karakterine hayat veren Kerim Yağcı ise yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Kerim Yağcı'nın son hali:

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Üniversitede müzik dalında eğitim alan Kerim Yağcı, oyunculuktan sonra müzik sektörüne yöneldi.

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Kerim Yağcı, Muhabbet Türküleri, Rengahenk Türküler, Gönülden ve Kendimce isminde birden fazla müzik albümü çıkardı.

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

KERİM YAĞCI KİMDİR?

Kerim Yağcı, 10 Haziran 1984 tarihinde Ankara' da doğdu. Kerim Yağcı oyunculuğa ilgi duymaya henüz 7 yaşındayken başladı. Ankara Halkevleri Tiyatrosu'nda eğitim alan oyuncu, 1996 yılında İstanbul'a taşındı. Liseye kadar okul tiyatrosunda faaliyet gösteren Yağcı, lise bittikten sonra ekran macerasına başladı. Kerim Yağcı, İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Türk Müziği bölümünü tamamladı.

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

KERİM YAĞCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

-Dizi-
Koçum Benim (2002)
Ekmek Teknesi (2002-2005)
Kınalı Kuzular (2006)
Dicle (2007)
Fesupanallah (2007)
Benim Annem Bir Melek (2008-2009)
Şen Yuva (2010)
Bulutların Ötesi (2012)
Yabancı Gelin (2013)
Güzel Köylü (2014-2015)
Kalk Gidelim (2017-2020)

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

-Sinema-
Umut Adası (2006)
Kelebek (2009)
Teslimiyet (2010)
Çılgın Kolej (2017)

Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

-Tiyatro-
Yaşasın Barış (2006)
Masa Masalları (2009)
Ömürsün Doktor (2011-2012)
Yalan İçinde Yalan (2012)


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