Ekmek Teknesi'nin Bican'ı son haliyle şoke etti! Yıllar acımamış

Başrollerini Savaş Dinçel, Melike Güner gibi isimlerin paylaştığı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisini ekrana kilitleyen yapımlar arasında yer alıyordu. Dizide Korkut'un yakın arkadaşı 'Bican' karakterine hayat veren Kerim Yağcı ise yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Kerim Yağcı'nın son hali:

Üniversitede müzik dalında eğitim alan Kerim Yağcı, oyunculuktan sonra müzik sektörüne yöneldi.

Kerim Yağcı, Muhabbet Türküleri, Rengahenk Türküler, Gönülden ve Kendimce isminde birden fazla müzik albümü çıkardı.

KERİM YAĞCI KİMDİR?

Kerim Yağcı, 10 Haziran 1984 tarihinde Ankara' da doğdu. Kerim Yağcı oyunculuğa ilgi duymaya henüz 7 yaşındayken başladı. Ankara Halkevleri Tiyatrosu'nda eğitim alan oyuncu, 1996 yılında İstanbul'a taşındı. Liseye kadar okul tiyatrosunda faaliyet gösteren Yağcı, lise bittikten sonra ekran macerasına başladı. Kerim Yağcı, İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Türk Müziği bölümünü tamamladı.

KERİM YAĞCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

-Dizi-

Koçum Benim (2002)

Ekmek Teknesi (2002-2005)

Kınalı Kuzular (2006)

Dicle (2007)

Fesupanallah (2007)

Benim Annem Bir Melek (2008-2009)

Şen Yuva (2010)

Bulutların Ötesi (2012)

Yabancı Gelin (2013)

Güzel Köylü (2014-2015)

Kalk Gidelim (2017-2020)

-Sinema-

Umut Adası (2006)

Kelebek (2009)

Teslimiyet (2010)

Çılgın Kolej (2017)

-Tiyatro-

Yaşasın Barış (2006)

Masa Masalları (2009)

Ömürsün Doktor (2011-2012)

Yalan İçinde Yalan (2012)



