Ekmeklerini acıdan çıkarıyorlar: İsot nedir? İsot nasıl yapılır?

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkının vazgeçilmezi isot, zahmetli sürecin ardından hazırlanarak tezgahlardaki yerini alıyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan ailelerin pazardan satın aldığı biberler, Sırrın bölgesinde daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden arındırılıyor.

Günlük ortalama 40 ile 50 lira arasında para kazandıklarını ifade eden kadınlardan Fatma Özpolat, "Her yıl isot hasadında çocuklarımızla birlikte bu çadırlara gelerek biber üretim işinde çalışıyoruz. Bazılarımız isotları saplarında ayırıyor. Bazıları ise güneşte kuruması için serim yapıyor. Bu işte kazandığımız parayla çocuklarımızın eğitimine ve evin geçimine harcama yapıyoruz. Bu iş gerçekten çok zor, ancak bu işi yapan bilir. Biz ihtiyaçtan dolayı mecbur yapıyoruz. Eşim pamuk işinde, ben de burada çalışıyorum" dedi.

ACIYI SEVİYORUZ

İbrahim Budak ise yaklaşık 25 yıldır isot işiyle uğraştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sabah, güneşin doğuşuyla isot yapmaya başlıyoruz. Herkes torba başı çalışıyor. Kaç torba çıkarılırsa, ona göre fiyat belirleniyor. Günlük ortalama kişi başı 50 lira kazanılıyor. Ailemize katkı sunmak için sıcağa da acıya da katlanıyoruz, aynı zamanda acıyı sevdiğimiz için de burada çalışıyoruz. Şanlıurfa'da acı çok seviliyor, biz de işimizi severek yapıyoruz. Acısına, sıcağına severek katlanıyoruz. Böylece hem Şanlıurfa'nın ekonomisine, hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz."