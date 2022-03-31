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  4. EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı

EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı

31.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor" - İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "Bundan sonraki organize sanayi bölgelerinin, yeşil OSB'ler olarak kurulması gerekiyor"

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Ticaretin Yeşil Dönüşümü" konulu oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yaptı.

"Ticaretin Yeşil Dönüşümü" başlığını taşıyan oturumda, bu süreçte şirketlerin neler yapması gerektiği, kamunun üstlenmesi beklenen görev ve sorumluluklar değerlendirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bu fuarın bir başlangıç olduğunu ve gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Yılda belirli aralıklarla bir araya geleceklerini ve ne aşamaya geldikleri, neleri eksik yaptıkları konusunda değerlendirmeler yapacaklarını ifade eden Baran, daha hızlı sonuçlar almak için bir yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Baran, atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Yeşil dönüşüm sürecinde devlet ve finans kurumlarının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Baran, gerekli çalışmaların yapılması durumunda bu süreci Türkiye'nin menfaatlerinin en fazla olacağı şekilde tamamlayacaklarını bildirdi.

- "Bundan sonrakiler yeşil OSB olmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeşil dönüşüm için yapılması gerekenlere dikkati çekti. Avdagiç, "Bundan sonraki OSB'lerin yeşil OSB'ler olarak kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de çevrenin kirlenmesinden doğacak sorunların ilk olarak sağlığı etkilediğini belirterek, sağlığın olmaması durumunda hiçbir şeyin kıymetinin kalmadığını dile getirdi.

Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketlerini Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir verdi.

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