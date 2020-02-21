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EKODOSD’un konuğu Arkeolog Levent Kutbay oldu

AYDIN HABERLERİ  | 21.02.2020 07:48 | Son Güncelleme

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) söyleşilerinin bu haftaki konuğu yönetim kurulu üyesi arkeolog Levent Kutbay oldu.Kutbay tarafından “Anadolu Bitki Örtüsü, Önemli Endemikler, Meyve, Sebze ve Tahılların Anavatanları, Ağaç ve Çiçeklerin Mitolojik Öyküleri” konulu bir sunum gerçekleştirildi.Türkiye coğrafyasında Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan gibi 3 floristik bölge olduğunu, bunun getirdiği avantajlarla bitki türü sayısının Avrupa ülkelerinin tamamına yakın olduğunu, başka bir ülkede olmayan endemik türlerin sayısının 3500 olup, yapılan bilimsel araştırmalarla her 6 günde yeni bir türü keşfedildiğini söyledi.Ormanlar ve antropojen bozkır, garig ve psödomakilerle ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) söyleşilerinin bu haftaki konuğu yönetim kurulu üyesi arkeolog Levent Kutbay oldu.
Kutbay tarafından “Anadolu Bitki Örtüsü, Önemli Endemikler, Meyve, Sebze ve Tahılların Anavatanları, Ağaç ve Çiçeklerin Mitolojik Öyküleri” konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Türkiye coğrafyasında Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan gibi 3 floristik bölge olduğunu, bunun getirdiği avantajlarla bitki türü sayısının Avrupa ülkelerinin tamamına yakın olduğunu, başka bir ülkede olmayan endemik türlerin sayısının 3500 olup, yapılan bilimsel araştırmalarla her 6 günde yeni bir türü keşfedildiğini söyledi.
Ormanlar ve antropojen bozkır, garig ve psödomakilerle ilgili bilgi verdi. Anadolu’daki bazı endemik bitki türleriyle ilgili görseller üzerinden bilgi verdi.
Sebzeler ve meyvelerin insan göçüyle dünyaya yayıldığını söyledi. Buzul çağında gelişen koşulların dünyadaki meyvelerin anavatanlarını belirlediğini belirtti. Tarihte, dönemlerine göre uygarlıklar arasında meyvelerin nasıl yer değiştirdiğini örneklerle gösterdi. Ağaç ve çiçeklerin ilginç mitolojik öyküleri ilgiyle izlendi.
Söyleşiden sonra Arkeolog

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