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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yarın toplanacak

29.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yarın toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, kurul üyesi bakanlar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, yakın zamanda tamamlanarak açıklanması hedeflenen Orta Vadeli Program'ın (2023-2025) hazırlık süreci üzerinde de durulması bekleniyor.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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