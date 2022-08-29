Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında yarın toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, kurul üyesi bakanlar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.
Küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin değerlendirileceği toplantıda, yakın zamanda tamamlanarak açıklanması hedeflenen Orta Vadeli Program'ın (2023-2025) hazırlık süreci üzerinde de durulması bekleniyor.
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