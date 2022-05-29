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Ekonomide gözler yeni haftada büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak

29.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomide gözler yeni haftada büyüme, enflasyon ve ihracat rakamlarında olacak

ZEYNEP ÇETİNKAYA - Ekonomide gözler yeni haftada art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yeni haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Salı günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının tetiklediği sağlık ve ekonomik krizlerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile derinleşmesine karşın Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisinden taviz vermeden yolunda ilerlediğine işaret etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sanayi üretimi, ihracat ve istihdamdaki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, öncü göstergelerin, büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6-7 gerçekleşeceğine işaret ettiğini belirtmişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme gösterecek nadir ülkelerden biri olacağını dile getirmişti.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

- İhracat ve enflasyon verileri

Hafta içinde gözlerin çevrileceği diğer veriler ise ihracat ve enflasyon rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor.

Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştu. Bakan Muş, söz konusu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu ifade etmişti.

Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına inancının tam olduğunu belirten Muş, "240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜİK, 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

- İşsizlik ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek

Haziran ayında takip edilecek bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Cuma günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta aylık bazda 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5, yılın ilk çeyreğinde ise 2021'in son çeyreğine kıyasla 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin nisan verileri de 13 Haziran Pazartesi duyurulacak. Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken yıllık bazda yüzde 9,6 artış göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Haziran Çarşamba günü açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ise 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Haziran'da açıklayacak.

- Aileler için yeni destek programında başvurular haziranda başlayacak

Öte yandan aileler için hazırlanan yeni destek programına başvurular gelecek ay başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceklerini belirterek "Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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