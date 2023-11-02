'Ekonomik kriz var' diyen Demet Akalın'ın açıklamaları tartışma yarattı! 'Şu saati, şu yüzüğü takmaktan utanıyorum'

Yazım hataları, sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu defa açıklamalarıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Tv8 ekranlarında sunduğu 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programındaki açıklamalarıyla çok konuşulan Akalın'ın sözleri tepki çekti.

Ekonomik krize değinen ve zor günlerden geçtiğimizi söyleyen Akalın, aynı zamanda pahalı eşyalar kullanmaktan da utandığını dile getirdi.

Demet Akalın; ''Alışverişe meraklı bir insanım. İtalya'ya gittim iki bavul, döndüm iki bavul. Artık dönem öyle bir dönem değil. İnanın artık ben de şu saati takmaktan şu yüzüğü takmaktan utanıyorum. Artık ekonomik kriz var.'' diye konuştu.

Akalın'ın bu sözleri tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ünlü isme; 'Takma o zaman', 'Tribünlere oynamak bu', 'Korkmuş belli ki', 'Dilan Polat'tan sonra herkes parasını saklıyor' gibi yorumlar yapıldı.





