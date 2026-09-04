Alina Boz ve Umut Evirgen'in bebek heyecanı!

2 Aralık 2023 tarihinde nikâh masasına oturan oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

10 Ağustos'ta düzenledikleri cinsiyet partisine ait görüntüleri yayınlayan Boz ve Evirgen, bebeklerinin kız olacağını duyurmuştu.

Tatil için birlikte soluğu alan çift, bu kez sosyal medyada romantik bir kareyle gündeme geldi. Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un artık iyice belirginleşen hamilelik karnına dokunduğu anı paylaşırken gönderisine kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi.