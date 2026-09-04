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Halef: Köklerin Çağrısı için karar verildi! Tarih belli oldu

NOW’ın sevilen dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı”nın merakla beklenen ikinci sezonundan ilk tanıtım geldi. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ı Serhat ve Yıldız karakterleriyle yeniden buluşturan tanıtım kısa sürede büyük ses getirdi. Fenomen dizinin yeni sezonu için karar verildi.

Halef: Köklerin Çağrısı için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Most Production imzalı, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği “Halef: Köklerin Çağrısı”, nefes kesen sezon finalinin ardından ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Tanıtımda Serhat ve Yıldız’ın birbirlerinden ayrı düştükleri ve farklı hayatların içinde savruldukları görülürken, iki karakterin yollarının yeniden nasıl kesişeceği, büyük aşklarının nasıl bir sınavdan geçeceği şimdiden merak konusu oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı için karar verildi! Tarih belli oldu 1

TANSİYON DAHA DA YÜKSELİYOR
İlk sezon boyunca aşk, aile, sadakat ve kader arasında sıkışan karakterleriyle izleyiciyi ekran başına taşıyan dizi, ikinci sezonda tansiyonu daha da yükseltiyor. Yeni tanıtımda dikkat çeken atmosfer ise “Halef” dünyasında hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmayacağını gösteriyor.

HALEF İÇİN KARAR VERİLDİ
Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için karar verildi. Dizinin yeni bölümlerinin ekim başı itibariyle seyirciyle buluşması bekleniyor.

Halef: Köklerin Çağrısı için karar verildi! Tarih belli oldu 2
Bu kararın en büyük nedeni ise; eylülün ilk haftaları ekran başındaki seyirci sayısının yani TVR’ın düşük olması.

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Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
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