Ekosistem nedir? Farklı ekosistem tipleri nelerdir?

Ekoloji biliminin incelediği ve araştırdığı konulardan bazıları yaşam süreçleri, adaptasyon, etkileşimler, canlı komüniteler arasındaki madde ve enerji hareketleri gelir. Ayrıca süksesyon, türler arasındaki iş birliği, rekabet, av ve avcı ilişkisi, canlıların çevre açısından bolluğu, biyokütlesi ve dağılımı da ekoloji biliminin ilgi alanları arasında yer alır. Koruma biyolojisi, sulak alanların yönetimi, doğal kaynak yöentimi gibi durumlar da ekolojinin pratik uygulamalarından bazılarıdır.

Ekosistem nedir?

Bir bölgede yaşayan tüm canlılar ve bu canlıların hem birbirleri ile hem de çevrelerindeki diğer varlıklar ile ilişiklerinden ortaya çıkan, süreklilik arz eden ekolojik sistem ekosistem olarak isimlendirilmiştir. Başka bir ifade ile ekosistem, hayvanlar veya bitkiler ile hava, güneş ya da toprak ile olan ve bunların birbirleri ile ilişkileri, aralarındaki etkileşimleri anlamına gelir. Ekosistemin çeşitli özellikleri bulunur.

Ekosistemde canlı ya da cansız olması fark etmeksizin her varlığın ayrı bir görevi vardır. Bir ekosistem okyanus kadar büyük boyutlarda olabileceği gibi küçük bir parça su birikintisinde de ibaret olabilir. Ancak belirlenen ekosistem kurallarına göre eğer bir ekosistemden tek bir varlık dahi eksilirse o ekosistemin dengesi bozulur. Her canlı her ekosistemde hayatta kalamaz. Canlıların bir ekosisteme dahil olarak yaşam sürebilmeleri için tüm özelliklerinin o ekosisteme uygun olması özelliği gereklidir.

Ekosistemler yaşamın temelini oluştururlar. Doğanın hem en hayranlık uyandırıcı hem de en karmaşık yapıları olarak kabul edilirler. Tüm canlıların ve çevresel unsurların bir araya toplandığı dinamik sistemler ekosistemlerdir. Her biri kendilerine özel özelliklere ve işlevlere sahiptir. Ayrıca yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için son derece önemlidir.

Kaynakların sınırlı olmalarına karşılık isteklerin ve ihtiyaçların sınırsız olması yaşamsal faaliyetleriyle ekosistemler üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Bu durum da ekosistemlerdeki dengeyi bozar ve biyolojik çeşitliliği tehdide yol açar.

Farklı ekosistem tipleri nelerdir?

Belli bir kapsam alanında yer alan canlılarla bunları kuşatan cansız çevrelerin diğer anlamı ile fiziksel ve biylojik bileşenlerin etkileşimleri ile belli bir dengede olan ve süreklilik arz eden yaşam alanları ekosistemlerdir. Ekosistem kendi içinde farklı tiplere ayrılır. Su ve karasal olmak üzere 2 farklı ekosistem bulunur. Karasal olan ekosistemler dağ, mağara, vadi ya da orman olarak sınıflandırılabilir. Su ekosistemleri ise tatlı sulardan ya da tuzlu sulardan oluşan ekosistemlerdir.

Karasal olan ekosistemler aynı zamanda biyom adı ile de bilinir. Yeryüzünden çok büyük alanlar kaplayan ekolojik bölümler bulunur. Yerküre bilinen en büyük ekosistemi oluşturur. Bu ekosistem türünde yeryüzünden geniş alanlara sahip ekolojik kısımlar vardır. Çayırlar, ormanlar, çöller, tundra biyomları karasal ekosistemler sınıfına dahil edilmiştir.

Su ekosistemleri biyomar dışında kalan diğer parçası olan su ekosistemlerini, suları ve sulak alanları kapsar. Küçük bir su birikintisi, bir damla su dahi su ekosistemi sayılabilir. Bu ekosistem türünde salyangozlar, solucanlar, böcek larvaları, mantarlar, protazalar, bakteriler bulunur. Virüsler de doğal su ekolojisinin önemli ögelerinden biri olarak kabul edildiği için bu sınıfa dahil edilir.