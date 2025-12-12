EĞİTİM

ALES/3 2025 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuç sorgulama ekranı nedir?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 ALES/3 sonuçları merak konusu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları erişime açıldı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sonuç ekranına yoğun ilgi gösterdi. Sonuç sorgulama ekranı…

Sedef Karatay

2025 ALES/3 sınav sonuçları ile ilgili son dakika duyuru geldi. ÖSYM’nin yaptığı duyuruyla birlikte, 23 Kasım’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları erişime açıldı.

ALES/3 2025 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuç sorgulama ekranı nedir? 1

ALES/3 AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin yaptığı duyuruyla birlikte, 23 Kasım’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları erişime açıldı.

Sınavdan aldıkları puanı öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlara ulaşmak için arama motorlarında "ALES sonuçları açıklandı mı?", "ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte tüm gözler sonuç adresine çevrildi.

ALES/3 2025 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuç sorgulama ekranı nedir? 2

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3’e giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası ile birlikte kendi ÖSYM şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebiliyor.

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra puan türlerine göre sonuç belgelerine kolayca erişim sağlayabiliyor.

