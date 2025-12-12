ALES/3 2025 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nasıl öğrenilir? ALES sonuç sorgulama ekranı nedir?

2025 ALES/3 sınav sonuçları ile ilgili son dakika duyuru geldi. ÖSYM’nin yaptığı duyuruyla birlikte, 23 Kasım’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları erişime açıldı.

ALES/3 AÇIKLANDI MI?

Sınavdan aldıkları puanı öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlara ulaşmak için arama motorlarında "ALES sonuçları açıklandı mı?", "ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. ÖSYM’nin resmi açıklamasıyla birlikte tüm gözler sonuç adresine çevrildi.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/3’e giren adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası ile birlikte kendi ÖSYM şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra puan türlerine göre sonuç belgelerine kolayca erişim sağlayabiliyor.