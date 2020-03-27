Ekpe Udoh Fenerbahçe'ye dönüş sinyali verdi!

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR HEYECANLANDI!

Sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'de oynadığı dönemleri paylaşan Ekpe Udoh "Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği Ekpe Udoh'un bu paylaşımı sarı lacivertlilerde heyecan yarattı. 2017'de sarı lacivertliler ile Türk Havayolları Euroleague'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Nba'in yolunu tutan tecrübeli basketbolcunun Amerika'daki kariyeri beklendiği gibi gitmedi. Utah Jazz takımında 52 maçta forma giyen Udoh 2.3 sayı ortalaması ile oynadı.

DAMGA VURMUŞTU

NBA macerasından sonra Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks’a geçen Ekpe Udoh orada da aradığını bulamayınca rotayı yeniden Avrupa'ya çevirdi. 2015 ile 2017 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe Beko ile boy gösteren tecrübeli pivot, Avrupa basketboluna damgasını vurmuş ve Fenerbahçe'nin 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

